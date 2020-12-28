اجتماع لداخلية الاقليم والعراق لبحث حماية مراكز الانتخابات

2020/12/28 | 21:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت اللجنة المشتركة لانتخابات مجلس النواب مكونة من ممثلي وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين 28/12/2020 باشراف وكيل وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان اللواء جتو صالح.

وقال جتو خلال الاجتماع، سنحاول بكافة الامكانات حماية مراكز التصويت، لاننا نعتقد ان عملية الانتخابات ونجاحها الطريق الوحيد لتداول السلطة، فضلا عن انها تصبح اساس التغيير الجوهري في السياسة والمجتمع، لذلك، نرى اهمية امنية هذا اليوم وسيكون هناك خطط مناسبة لذلك.

من جانبه، قال اللواء علاء غريب رئيس اللجنة في وزارة الداخلية الاتحادية، ناقشنا اليوم عملية الانتخابات المقبلة وعلى الجميع العمل لانجاح العملية والعمل حتى يتمكن الناخبون من المشاركة في عملية الانتخابات باجواء ديمقراطية وهادئة.

واضاف، مسرورون برؤية الاستقرار الامني في مدينة السليمانية ومن المؤكد ان العملية الانتخابية ستسير بنجاح هنا.

وتم خلال الاجتماع، تحديد الاجراءات اللازمة للانتخابات المقبلة في حدود محافظتي السليمانية وحلبجة والادارات المستقلة في كرميان ورابرين في 79 مركز للتسجيل والمؤسسات الاخرى في مكتب السليمانية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

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PUKmedia

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