اجتماع لداخلية الاقليم والعراق لبحث حماية مراكز الانتخابات

وقال جتو خلال الاجتماع، سنحاول بكافة الامكانات حماية مراكز التصويت، لاننا نعتقد ان عملية الانتخابات ونجاحها الطريق الوحيد لتداول السلطة، فضلا عن انها تصبح اساس التغيير الجوهري في السياسة والمجتمع، لذلك، نرى اهمية امنية هذا اليوم وسيكون هناك خطط مناسبة لذلك.
من جانبه، قال اللواء علاء غريب رئيس اللجنة في وزارة الداخلية الاتحادية، ناقشنا اليوم عملية الانتخابات المقبلة وعلى الجميع العمل لانجاح العملية والعمل حتى يتمكن الناخبون من المشاركة في عملية الانتخابات باجواء ديمقراطية وهادئة.
واضاف، مسرورون برؤية الاستقرار الامني في مدينة السليمانية ومن المؤكد ان العملية الانتخابية ستسير بنجاح هنا.
وتم خلال الاجتماع، تحديد الاجراءات اللازمة للانتخابات المقبلة في حدود محافظتي السليمانية وحلبجة والادارات المستقلة في كرميان ورابرين في 79 مركز للتسجيل والمؤسسات الاخرى في مكتب السليمانية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
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