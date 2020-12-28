محدث.. الذهب يتحول للهبوط عند التسوية مع مكاسب الأسهم

2020/12/28 | 22:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار الذهب للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، في جلسة متقلبة مع مكاسب الأسهم الأمريكية.

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