الحشد الشعبي في كركوك یحیی ذكرى استشهاد قادة النصر

2020/12/28 | 22:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيى اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي العراقي في مدينة كركوك ذكرى استشهاد قادة النصر قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما....

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