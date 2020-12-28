طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات

2020/12/28 | 22:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن طيران العدوان السعودي اليوم الاثنين، غارات على عدد من المحافظات اليمنية.

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