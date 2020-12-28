وزير الثقافة :هناك اقسام استحدثت في الوزارة ليس لها ضرورة

2020/12/28 | 22:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد وزير الثقافة والسياحة والاثار المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم ان هناك اقساما استحدثت في وزارة الثقافة سابقا ليس لها ضرورة .وقال ناظم في تصريح متلفز:" ان السياسات السابقة اهملت وزارة الثقافة بشكل واضح ,مضيفا نعمل على صياغة مهام جديدة للوزارة ".واضاف :"لقد استحدثنا قسما جديدا في الوزارة يعنى بالتعدد الثقافي في العراق , مشيرا الى امتلاك الوزارة 41 بيتا ثقافيا في المحافظات ".وتابع :"هناك منح قدمت من دول صديقة لاعادة بناء معالم مهمة في الموصل ,مضيفا بدانا العمل على اعادة بناء جامع النوري في الموصل "./انتهى2

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