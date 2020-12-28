قوباد طالباني: أبلغنا بغداد باستعدادنا لتسليم 250 برميل من النفط يومياً مقابل تشريع الموازنة

2020/12/28 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلن نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان، ورئيس الوفد الكردي التفاوضي، قوباد طالباني، اليوم الأحد، إبلاغ الحكومة الاتحادية استعداد ٲربيل لتسليم 250 ألف برميلٍ من النفط لشركة سومو، في حال تم التصويت علی مشروع موازنة 2021 بصيغته الحالية في البرلمان.

وقال قوباد طالباني، في مؤتمرٍ صحفي: "إذا ما تمت المصادقة علی مشروع الموازنة، فنحن في حكومة إقليم كردستان، مستعدون لتسليم 250 ألف برميلٍ من نفط إقليم كوردستان لشركة سومو".

وأوضح رئيس وفد إقليم كردستان: "اعتقد ٲننا قمنا بعقد اجتماعٍ وافٍ، دام 4 ساعات، دون توقف، تحدثنا خلاله عن عملية الحوار والمفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ليس فقط خلال زيارتنا الأخيرة، وإنما منذ بداية عمل الحكومة وحتى الآن".

وأضاف طالباني: "ناقشنا ملف الحوار بالكامل، حيث إننا كحكومة إقليم كردستان نسعی دائماً للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية، إن كان مع حكومة عادل عبدالمهدي، أو مصطفى الكاظمي، كما قمنا بعرض نتائج زيارتنا الأخيرة، وتمكنّا من الإجابة على كافة الأسئلة حول مختلف المواضيع المنتظرة".

وحول مشروع موازنة عام 2021 الذي وافقت عليه الحكومة العراقية، وتم إرساله للبرلمان، ذكر قوباد طالباني: "تحدثنا عن آلية تعزيز تنسيقنا وتعاوننا من ٲجل تمرير موازنة 2021، والتصويت عليها كما هي، ونحن كحكومة كردستان، موافقون على ذلك الجزء الذي يتعلق بإقليم كوردستان وملتزمون به".

وحول استعداد حكومة إقليم كوردستان لتسليم 250 ٲلف برميلٍ من النفط لشركة سومو، في حال صادق البرلمان على موازنة 2021، قال قوباد طالباني: "كنا قد ٲبدينا استعدادنا في السابق ومنذ تشرين الثاني من العام 2019 للاتفاق مع الحكومة الاتحادية، والآن أيضاً نبدي استعدادنا لتسليم الـ250 ألف برميلٍ من النفط وتصديره عن طريق شركة سومو، وفق ما جاء في الموازنة وسنلتزم بنص القانون".

وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كردستان، التوصل إلى "تفاهمات جيدة" مع الحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021، مبينةً أن "المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي".

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