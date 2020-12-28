نائب يتحدث عن خطوة قادمة لتغيير سعر الصرف الحالي للدولار

2020/12/28 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد تحدث النائب حسين عرب، عن امكانية تغيير سعر صرف الدولار الحالي، فيما اشار الى ان قرار تغييره بيد وزارة المالية.وقال عرب في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، "لم نناقش في البرلمان الحكومة حتى الآن بخصوص الأساس الذي بني عليه سعر الصرف الجديد"، مضيفا ان "رفع سعر الصرف إلى 1450 دينار مقابل الدولار مستغرب لأن اسعار النفط في ارتفاع ومن الممكن ان تقلل حجم العز المالي وبالتالي لا يبغي الذهاب نحو تغيير سعر الصرف بدعوى تقليل العجز".وبخصوص التوجه الحاصل في تغطية النفقات الحكومية، رأى النائب ان "رفع سعر الصرف يحل جزءاً بسيطاً من مشكلة العجز وهناك بدائل وحلول أخرى افضل"، مشيرا بالقول "نعتقد ان سعر الصرف سيتغير بمجرد مناقشة موازنة 2021 في البرلمان".وتابع "اقول لوزير المالية ان رفع سعر صرف الدولار غير منطقي، وسيتسبب بانهيار السوق وما فعلته لن يرحمك التاريخ عليه"، على حد قوله.واكد عرب ان "وزارة المالية هي من تحدد سعر الصرف ولا علاقة للبنك المركزي بذلك"، مشيرا الى ان "جميع النواب متفقون على عدم السماح بالمساس برواتب الموظفين".قبل ذلك، أكد النائب عن تحالف سائرون، علي سعدون، أن البرلمان سيستضيف وزير المالية، علي علاوي، في أولى جلساته من العام المقبل، لمناقشة رفع اسباب سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.وقال سعدون في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب سيستضيف وزير المالية في أولى جلسات المجلس بداية العام المقبل، لمناقشة اسباب رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وتأثيراته السلبية على الكثير من فئات الشعب العراقي"، مبينا أن "المجلس سيدقق في أبواب الصرف التي وردت في مشروع قانون موازنة 2021".واضاف أن "الكثير من أعضاء مجلس النواب غير مقتنعين بخطوة رفع سعر الصرف، لأن هذا الأمر لا بد من مصاحبته بتفعيل الصناعة المحلية وتقليل البضائع المستوردة".وكان وزير المالية علي علاوي ، قال الاثنين 21-12-2020، إن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار جاء بهدف حماية الاقتصاد‎.‎واوضح علاوي بمؤتمر صحفي مشترك في بغداد " أجرينا تغييراً بصرف سعر الدولار لحماية الاقتصاد‎"‎.واضاف إن "الموازنة هي الخطوة الاولى في مسار الاصلاح الاقتصادي وفارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم ‏الفئات الهشة بالمجتمع‎".‎بدوره أكد وزير التخطيط خالد بتال أن "حجم الإنفاق الاستثماري سيكون بحدود 8 ترليونات دينار في موازنة 2021‏‎".‎وأضاف إن "الموازنة تضمنت مشروع القطار المعلق وميناء الفاو وعدداً من المشاريع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتحدث عن خطوة قادمة لتغيير سعر الصرف الحالي للدولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتحدث عن خطوة قادمة لتغيير سعر الصرف الحالي للدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).