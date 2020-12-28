المتحدث باسم الحكومة عن تغيير سعر الصرف: قرار قاطع

2020/12/28 | 22:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، عن موعد إرسال موازنة 2021 إلى البرلمان.

وقال ناظم خلال استضافته في برنامج "المحايد"، على القناة الرسمية، إن "الموازنة تم توقيعها وسيتم إرسالها يوم غد الثلاثاء إلى مجلس النواب".

وأضاف أن "الموازنة بنيت على رؤية اصلاحية قدمتها وزارة المالية، وستعمل على تنشيط القطاع الخاص".

وبيّن أن "هناك نوعًا من الحماية للمواطنين ذوي الدخل المحدود في البطاقة التموينية لم يتم التلاعب بها، وقرار الحكومة قاطع بشأن تغيير سعر صرف الدولار وهو ضمن رؤية الإصلاح الاقتصادي للعراق".

وتابع أن "وضع الموازنة لم تنفرد به الحكومة، وكان حوله نقاش مع قادة الكتل السياسية وأبدوا استعدادهم للتصويت عليها من ضمن سعر صرف الدولار".

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