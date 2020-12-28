ناظم: موازنة 2021 غدا تصل إلى البرلمان ورواتب الموظفين لن تتأخر

2020/12/28 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الاثنين، أن موازنة 2021 غداً تصل إلى مجلس النواب، فيما أشار إلى أن رواتب الموظفين لن تتأخر في الأشهر المقبلة.

وقال ناظم خلال استضافته في برنامج (المحايد)، الذي يعرض على القناة العراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار الحكومة قاطع بشأن سعر صرف الدولار المعلن"، مبينا أن "قادة الكتل السياسية اطلعوا على جميع تفاصيل موازنة العام المقبل".

وأضاف، أن "وفد كردستان وافق على بنود قانون الاقتراض والحوار مستمر بشأن حصة الإقليم".

وبشأن الانتخابات، أوضح ناظم أن "الحكومة طالبت مفوضية الانتخابات بتوقيع مذكرات تفاهم مع الهيئات"، مؤكدا أن "الحكومة أمنت الأموال والمستلزمات الخاصة بإجراء الانتخابات".

وبشأن الحديث عن وزارة الثقافة، بيّن ناظم أن "هيأة السياحة في وزارة الثقافة خاسرة وتتسلم رواتبها من الموازنة"، لافتا إلى أن "في الأشهر السابقة تم تغيير الكثير من قيادات وزارة الثقافة بسبب شبهات فساد".

وأكمل أن "هناك أقساما استحدثت في وزارة الثقافة لا ضرورة منها"، مؤكدا العمل على هيكلة وزارة الثقافة، فيما "استحدثنا قسماً جديداً في الوزارة يعنى بالتعدد الثقافي في العراق".

وأشار إلى أن "هناك منحا قدمت من دول صديقة لإعادة بناء معالم مهمة في الموصل، وبدأنا العمل على إعادة بناء جامع النوري".

وتابع أن "السياسة السابقة أهملت وزارة الثقافة بشكل واضح".

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