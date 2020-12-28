الحكومة الأمريكية تطعن على قرار محكمة يحظر فرض قيود على تطبيق “تيك توك”

2020/12/28 | 22:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات استأنفت الحكومة الأمريكية اليوم الإثنين، حكما أصدره الشهر الجاري قاضٍ أمريكي يمنع وزارة التجارة الأمريكية من فرض قيود على تطبيق ”تيك توك“ لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين، التي كانت ستحظر فعليا استخدامه في الولايات المتحدة.وأصدر الأمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في واشنطن، بعد أن منع زميله القاضي ويندي …

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