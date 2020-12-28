الحجامي يعلن إعادة العمل بمستشفى الكرخ بعد إخلائه من مصابي كورونا

2020/12/28 | 22:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، إعادة العمل بمستشفى الكرخ العام لاستقبال المرضى والمراجعين بعد إخلائه من مصابي كورونا.وقال الحجامي، إن “مستشفى الكرخ العام يعاود استقبال المرضى من كل الاختصاصات التي كان يعمل بها قبل جائحة كورونا وهو حالياً خالٍ من مرضى كورونا”.وأضاف الحجامي في بيان تلقت السومرية نيوز …

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