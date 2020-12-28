2020/12/28 | 22:18 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خطف الديوانية فوزاً ثميناً من مضيفه نفط البصرة بعد الفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب جذع النخلة في البصرة لصالح الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز.

المباراة لم تشهد الكثير من الاحداث سوى بعض الهجمات من هنا وهناك ، سيطر الديوانية على مجريات الشوط الاول لكنهم لم يفلحوا بتسجيل هدف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كانت النتيجة عكس اتجاه اللعب حيث ظهر نفط البصرة بشكل افضل لكن استطاع فريق الديوانية خطف هدف ثمين عن طريق فلاح عبد الكريم في الدقيقة (80) من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتقى الديوانية الى المركز التاسع برصيد 15 نقطة فيما حل نفط البصرة في المركز 16 برصيد 10 نقاط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية يخطف فوزاً ثميناً من ابار نفط البصرة 7 SKY TV.

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