وزير الثقافة: وزارتي كانت مترعة بالفساد.. ومرّ عليها ’إرهابيون’

2020/12/28 | 22:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شكا وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، الاثنين، من تفشي الفساد ومرور ارهابيين وفاسدين على الوزارة خلال السنوات السابقة، كاشفاً عن خطة لاعادة هيكلة الدوائر التابعة للوزارة، فيما أكد ان اغلب شركات التمويل الذاتي هي شركات خاسرة.

وقال ناظم، خلال برنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل "سعدون محسن ضمد" وتابعه "ناس" (28 كانون الاول 2020)، أن "وزارة الثقافة مر عليها ارهابيون وفاسدون وغير مثقفين وهي وزارة متهرئة في بناها، وفي الاشهر الماضية كان هناك تغيير في قيادات الوزارة بسبب قضايا فساد، وصدرت بحق عدد منهم اوامر قضائية وبعض اخر عُزل بسبب سوء الادارة".

وذكر ناظم أن "هيئة السياحة شركة تمويل ذاتي خاسرة، واغلب شركات التمويل الذاتي العراقية خاسرة، وكانت مترعة بالفساد"، مبيناً أنه "في هذه الهيئة ملفات فساد طالت قيادات في الهيئة من مدير عام فما فوق وتم اعفاء وطرد عدد منهم واحالات للقضاء".

واكد أن "هيئة السياحة وخلال اخر شهرين دفعت رواتب من ايرادتها بعد تغيير الادارة بوجوه جديدة، إذ أن جزيرة بغداد لسنوات لم تحصل منها وزارة الثقافة على ايرادات، الان تعطينا ايرادات من مليار فما فوق".

ومضى الوزير بالقول، "استقدمنا فريقا من خارج الوزارة وعملوا مع مدراء الوزارة لاعادة هيكلتها، ونحن الان في طور التطبيق".

وفصّل ناظم ذلك بالقول: إن "الهيكلة شملت جميع دوائر الوزارة، بعد أن استحدثت اقسام وشعب لاداعي لها، لمجاملات ومن اجل تخصيصات، وبعض الشُعب والاقسام لا يوجد فيها الا شخص او شخصين، وفي وقت حاجتنا الى استحداث اقسام جديدة، استحدثنا قمسين قسم للتنوع الثقافي، وقسم اخر للادارة المالية في حال عجزت وزارة المالية عن تمويل الوزارة".

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