فوضى الدعم السريع ، الاعتقال ، التعذيب والقتل خارج نطاق القانون - عبدالغفار محمد سعيد

2020/12/28 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالغفار_محمد_سعيد اصابت البلاد الصدمة من ثبوت حقيقة ان الجهة التى اختطفت وعذبت وقتلت الشاب بهاء الدين محمد نورى، هى قوات الدعم السريع و التى اتضح انها تملك اماكن عديدة للتعذيب (بيوت اشباح)، منها مقر قوات المظلات سابقا و الذى يعتبر مكانا رسميا يتبع للقوات المسلحة السودانية.



نحن فى حركة 27 نوفمبر لا نقيم هذه الجريمة البشعة بعيداعن سلوك قوات الدعم السريع ( مليشيا الجنجويد تاريخيا )، فهى المسئولة عن تنفيذ الابادة الجم ......





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