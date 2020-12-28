التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ

2020/12/28 | 22:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الاثنين، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وقالت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على …

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