بالصور: العتبة الحسينية تنفق ريع مجمع خدمي تابع لها لبناء دار وتسلمه لعائلة اول شهيد في لواء علي الاكبر

2020/12/28 | 22:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت العتبة الحسينية المقدسة على

تسليم دار حديثة تم بنائها بالكامل مع

تجهيزة ببعض الأثاث وتسليمة لأحد عوائل

شهداء الحشد الشعبي بمحافظة كربلاء

المقدسة

وقال عضو مجلس إلادارة في العتبة

الحسينية السيد س

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