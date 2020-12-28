صور نجاح بعد يأس

2020/12/28 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالكريم البليخ لنجاح‭ ‬كلمة‭ ‬حلوة‭ ‬لذيذة،‭ ‬يتسابق‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭ ‬والالتفاف‭ ‬حولها‭.‬فكل‭ ‬واحد‭ ‬منا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إنساناً‭ ‬ناجحاً‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬ونحن‭ ‬نتعلم‭ ‬ونقضي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سنوات‭ ‬عمرنا‭ ‬في‭ ‬الدرس‭ ‬والتحصيل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأمنية‭.‬ولكن‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬شيء،‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العملية‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭.‬ فقد‭ ‬ينجح‭ ‬المرء‭ ‬في‭ ‬كل‭ […]

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