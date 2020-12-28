ميسي لم يقرر أي شيء حول مستقبله مع (حياتي) برشلونة

2020/12/28 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – “‬لم‭ ‬أقرر‭ ‬أي‭ ‬شيء‭”: ‬بقي‭ ‬النجم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬متحفظا‭ ‬حول‭ ‬مستقبله‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية،‭ ‬الاوّل‭ ‬بعد‭ ‬فشله‭ ‬بترك‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬لبنود‭ ‬جدلية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعقده‭.‬ أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬ست‭ ‬مرات،‭ ‬تحدّث‭ ‬عن‭ ‬مستقبله‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬دامت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ […]

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