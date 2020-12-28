طيار في ألمانيا يرسم حقنة عملاقة في السماء

2020/12/28 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرانكفورت‭, – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رسم‭ ‬طيار‭ ‬ألماني‭ ‬شاب‭ ‬حقنة‭ ‬عملاقة‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬جوي‭ ‬بلغت‭ ‬مسافته‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬بادن‭ ‬فورتمبيرغ‭ ‬،‭ ‬قبيل‭ ‬بدء‭ ‬حملة‭ ‬التلقيح‭ ‬الأوروبية‭ ‬ضد‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬‮ ‬ وبرمج‭ ‬الطيار‭ ‬الهاوي‭ ‬سامي‭ ‬كرامر‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬المسار‭ ‬الذي‭ ‬سيسلكه‭ ‬نقطة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬باستخدام‭ ‬جهاز‭ “‬جي‭ ‬بي‭ ‬إس‭” ‬قبل‭ ‬تنفيذ‭ ‬رحلته‭ […]

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