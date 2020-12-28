الشعلان: فشل امريكا في المنطقة يدفعها لتاجيج الوضع في العراق

2020/12/28 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو تحالف الفتح النائب عدي الشعلان، الاثنين، بان اجندة امريكا فشلت في تحقيق اهدافها في الشرق الاوسط.

وقال الشعلان في حديث لـ/ المعلومة/، ان “امريكا تسعى منذ عقود الى تحقيق سلسلة اجندة في منطقة الشرق الاوسط لكنها فشلت في تحقيق اهدافها لذا فان محاولات اتهام الحشد الشعبي وفصائل المقاومة بانها وراء قصف سفارتها في بغداد هي محاولة واضحة لخلط الاوراق ولانستبعد ان تكون هناك جهات على علاقة بالامريكان تقف وراء مايحدث”.

واضاف، ان “قرار اخراج القوات الامريكية من العراق ساري المفعول ولاتراجع عنه والحكومة هي من عليها تنفيذ قرار الشعب لان وجود تلك القوات لايصب في مصلح الوطن والشعب كونها تقف وراء سلسلة طويلة من المجازر البشعة بحق ابطالنا في القوات الامنية والحشد الشعبي وقادة النصر”.

وتابع، ان “استهداف الحشد الشعبي اسلوب واضح من كل اعداء العراق لانها افشل مؤامرة تمزيق البلاد على يد تنظيم متطرف ارتكب ابشع الجرائم بحق كل العراقيين ومن كل القوميات مؤكدا بان خروج القوات الامريكية من العراق امر في غاية الاهمية ولاتراجع عنه”.

وكان مجلس النواب قرر قبل اشهر اخراج كل القوات الاجنبية من العراق ومنها الامريكية بعد ارتكاب الاخيرة مجازر بحق القوات الامنية وابطال الحشد الشعبي وقادته”.انتهى 25 ف

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