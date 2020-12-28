نساء يفتتحن سوقا للاعمال اليدوية بالسليمانية

2020/12/28 | 22:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت كروب "احلام النساء" سوقا لعرض اعمال يدوية لـ 37 امراة في المتحف الوطني في مدينة السليمانية لدعم وضعهن المادي واظهار مواهبهن الفنية.

واشارت سروة عثمان رئيسة كروب "احلام النساء" لـ PUKmedia اليوم الاثنين، ان هذا السوق هو لدعم النساء معنويا وماديا والاعتماد على أنفسهن بعرض اعمال يدوية من تحف واكسسوارات وحياكة واعمال فنية أخرى ويستمر المعرض ليومين .

PUKmedia عدنان الجاف

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