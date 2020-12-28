المتحدث باسم الحكومة العراقية يعلن وصول الموازنة غدا للبرلمان

2020/12/28 | 22:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة العراقية حسن ناظم، الاثنين، أن موازنة 2021 تصل غداً إلى مجلس النواب، مؤكداً عدم تأخر رواتب الموظفين في ال...

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