2020/12/28 | 22:49 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكتفى تشيلسي بالتعادل 1-1 مع ضيفه أستون فيلا الإثنين ضمن المرحلة 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل للبلوز المهاجم الفرنسي اوليفيه جيرو 34، فيما عادل لأستون فيلا الهولندي أنور الغازي 50.

تشيلسي سادساً برصيد 26 نقطة، وأستون فيلا خامساً بذات الرصيد لكن بفارق الأهداف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشيلسي يكتفي بالتعادل أمام أستون فيلا 7 SKY TV.

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