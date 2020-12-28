مصائب قوم عند قوم فوائد.. أصبح من الاثرياء بفضل كورونا

2020/12/28 | 22:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد ما يقرب من عام على اكتشاف منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا، لا يزال الكثير من الناس يقيمون في منازلهم بدلا من المكاتب والمدارس ودور السينما والملاعب والكنائس والمطاعم.

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