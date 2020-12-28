بغداد وأربيل يبحثان حماية مراكز الانتخابات وتأمينها

2020/12/28 | 22:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اجتمعت اللجنة المشتركة لانتخابات مجلس النواب مكونة من ممثلي وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين 28/12/2020 باشراف وكيل وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان اللواء جتو صالح.

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