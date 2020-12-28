صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 234  المسجلة اليوم

عدد الاصابات 234 موزعة كالآتي:
أبو غريب—————34
الاعلام—————–14
البياع——————-9
التاجي—————–16
الحارثية—————–1
الحرية——————8
الدورة——————13
السيدية—————–2
الشالجية—————-2
الشعلة——————7
الصالحية—————-1
الطارمية—————-3
العلاوي—————–1
الغزالية —————–4
القادسية—————-2
الكاظمية—————-7
المحمودية————–14
المكاسب—————-3
المنصور—————–9
الوشاش—————–1
اليرموك—————–6
حي الجامعة————–7
حي الجهاد————–17
حي الخضراء————-7
حي العدل—————9
حي العامل————–14
حي الفرات ———-—-5
سويب——————4
سبع البور—————6
كرادة مريم————–1
مجمع الايادي————2
سكنة جانب الرصافة——4
محافظة بابل ————1
الشفاء: 245
الوفيات: 2
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