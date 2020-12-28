صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 234  المسجلة اليوم

2020/12/28 | 22:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 234 موزعة كالآتي:

أبو غريب—————34

الاعلام—————–14

البياع——————-9

التاجي—————–16

الحارثية—————–1

الحرية——————8

الدورة——————13

السيدية—————–2

الشالجية—————-2

الشعلة——————7

الصالحية—————-1

الطارمية—————-3

العلاوي—————–1

الغزالية —————–4

القادسية—————-2

الكاظمية—————-7

المحمودية————–14

المكاسب—————-3

المنصور—————–9

الوشاش—————–1

اليرموك—————–6

حي الجامعة————–7

حي الجهاد————–17

حي الخضراء————-7

حي العدل—————9

حي العامل————–14

حي الفرات ———-—-5

سويب——————4

سبع البور—————6

كرادة مريم————–1

مجمع الايادي————2

سكنة جانب الرصافة——4

محافظة بابل ————1

الشفاء: 245

الوفيات: 2

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