بالوثائق.. القضاء يحسم دعوى فلاح الجزائري بعودته لمنصب محافظ بغداد

2020/12/28 | 22:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت محكمة القضاء الاداري، الاثنين، رد دعوى محافظ بغداد المقال، فلاح الجزائري، بعودته للمنصب، لعدم وجود سند قانوني لها، مبينة ان ادعائه بحصول الغش في واقعة التصويت على قبول استقالته من منصبه لم يتم اثباتها بادلة مادية معتبرة قانونيا.

وبحسب وثائق حصل "ديجيتال ميديا ان ار تي" على نسخة منها اليوم، (28 كانون الاول 2020)، فقد "تقرر رد دعوى المدعي "فلاح الجزائري"، الذي طالب اعادة المحاكمة مستندا إلى مجموعة من الادلة والبراهين المستخلصة من المستندات والوثائق التي تترشح عن الوقائع المحيطة بالدعوى وتستند اليها، وحيث انه لا يوجد اي سبب من الاسباب التي تبرر اعادة المحاكمة على النحو المقتضى والواجب توافره بموجب المادة (1/196) من قانون المرافعات المدنية، لذا تقرر بالاتفاق الحكم برد طلب اعادة المحاكمة لعدم وجود سند قانوني له.

وكان مجلس محافظة بغداد الملغى قد صوت بالاجماع في 6 تشرين الأول 2019، على استقالة مقدمة له يقول ان الجزائري موقع عليها، فيما يقول الأخير انها مزورة.

وأعلن المجلس بعدها فتح باب الترشيح للمنصب لفترة خمسة ايام، ثم انتخب المجلس في جلسة عقدت يوم 14 تشرین الاول 2019، محمد جابر العطا محافظا لبغداد.

وأصدرت رئاسة الجمهورية، في 20 تشرين الاول 2019، مرسوما يقضي بتعيين محمد العطا محافظا لبغداد خلفا للجزائري.



وجاء في المرسوم الجمهوري: "استنادا إلى أحكام البند (سابعا) من المادة (73) من الدستور والبند (أولا) من المادة (26) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 وبناء على ما عرضه مجلس محافظة بغداد رسمنا بما هو آت: يعين محمد جابر محمد العطا بمنصب محافظ بغداد".



ويصر الجزائري، على انه لم يقدم استقالته الى مجلس محافظة بغداد، مشيرا الى ان "المجلس بنى قراراته على شيء لم يقدم له".



وقال الجزائري، في مؤتمر بعد يوم من تصويت المجلس انه "يحترم جميع القرارات التي تصدر اذا كانت وفقا للقوانين والتعليمات النافذة"، مبينا ان "القانون هو الفيصل وسأحترم القرار الذي تصدره المحاكم المختصة وسأكون اول المنفذين له".

وكان عضو مجلس محافظة بغداد ثائر البهادلي، قد قال ان "استقالة محافظ بغداد السابق فلاح الجزائري، كانت مقدمة من رئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي باعتباره رئيس كتلته السياسية ثم حولت الى مجلس المحافظة لاتخاذ الاجراءات فيها، يذكر ان المعاذير كانت لاسباب صحية".

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