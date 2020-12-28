عرض 12 فيلما كورديا في اليوم العالمي للسينما بالسليمانية

2020/12/28 | 23:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض اثنا عشر فيلما كورديا بمناسبة اليوم العالمي للسينما بمشاركة مجموعة من المخرجين والفنانين والنقاد ومحبي السينما ويستمر ليومين.

وتم خلال العرض تكريم مجموعة من المخرجين والفنانين تقديرا لهم للنهوض بواقع السينما الكوردية.

واكد المخرج السينمائي هوراز محمد لـ PUKmedia، "اهنئ جميع القائمين على السينما في كوردستان وجميع السينمائيين في العالم بمناسبة اليوم العالمي للسينما حيث انطلقت أولى الأفلام السينمائية في التاريخ وكل عام تقيم مديرية السينما في السليمانية نشاطا فنيا بعرض أفلام كوردية من انتاج مديرية السينما .وبالرغم من الازمة الاقتصادية وتداعيات كورونا لكن تم إنتاج مجموعة من الأفلام السينمائية وهي مصدر فخر لنا في عاصمة الثقافة والفنون.

يشار ان مديرية السينما التابعة لوزارة الثقافة والشباب في اقليم كوردستان قد انتجت جميع الافلام وتم عرضها لأول مرة في قاعة الفن .

PUKmedia عدنان الجاف

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