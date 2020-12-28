السفير الايراني : التصعيد توقف بين ايران وامريكا بعد ردنا على اغتيال سليماني

2020/12/28 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد السفير الايراني إيرج مسجدي ان التصعيد توقف بين ايران وامريكا بعد ردنا على اغتيال سليماني.وقال في تصريح متلفز : لن نتدخل بالشأن العراقي ولم نقم بفرض سياساتنا ولم نجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.واوضح ان؛الرد على اغتيال الشهيد سليماني كان مباشرا على القاعدة الامريكية.واضاف مسجدي ان : قصفنا للقاعدة الامريكية في العراق تتحمل مسوؤليته واشنطن.واشار الى ان ما حدث من حرق للقنصليات الايرانية خلال التظاهرات امر مؤسف لان القنصليات تقدم الخدمات والمفترض ان تحظى بحصانة خاصة.واكد مسجدي انه لا يد لايران ابدا بقصف السفارة الامريكية و لا نعرف من يقوم بقصف السفارة الامريكية ولن نقبل بهكذا عمل ابدا و لا ندعم اي جهة للقيام بقصف السفارة الامريكية.ونوه الى ان بلاده لاتريد للعراق ان يكون ساحة للصراع مع امريكا.وتابع مسجدي ان : القضاء الايراني فتح ملفا خاصا حول اغتيال الشهيد سليماني مبينا ان البلدين متعاونان بخصوص ملاحقة المتورطين باغتيال سليماني والمهندس.وذكر اننا لا نعتبر العراق مقصرا بحادثة اغتيال الشهيد سليماني./انتى3

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