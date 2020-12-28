وزارة التربية توجه المدارس بالالتزام بقرارات خلية الازمة

2020/12/28 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، الاثنين، المدارس في المحافظات العراقية كافة بالالتزام بمقررات خلية الازمة وعدم التعامل مع اي قرارات اخرى.

واكدت الوزارة في بيان صحفي "حرصها التام على سلامة طلبتها، مبينة انها ملتزمة بشكل تام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة وتوجيهها بان يكون دوام التلاميذ يوما واحدا لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي او ثانوي)، واما بقية أيام الأسبوع فسيكون التعليم فيها عن (بُعد)".

واضاف البيان ان "الوزير شدد على جميع ادارات المدارس كافة الالتزام بمقررات خلية الازمة وانها غير قابلة للنقاش وعدم الاستجابة لاي توجيهات او قرارات اخرى صادرة باجتهاد فردي من بعض الجهات حرصاً على سلامة ابناءنا الطلبة الأعزاء وضماناً لاستمرار العملية التعليمية".

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