بشرى سارة للمحاضرين المجانيين والعقود في الوزارات العراقية

2020/12/28 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأثنين، عن بشرى سارة للمحاضرين المجانيين واصحاب العقود في الوزارات العراقية.وقال عضو اللجنة، صادق السليطي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "موازنة 2021 تنص على عد المحاضرين والعقـود والمشمولين بقرار 315 عقـوداً، مـع صرف مخصصات ثابتة لهم".واضاف: "وتبقى الأسماء ثابتة في كـل حركة ملاك على أي وزارة مع أولية العقود بالتـثبيت".

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