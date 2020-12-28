العراق يقترح على السعودية فرصة استثمار شريط بغداد التراثي

2020/12/28 | 23:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اكد وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، الاثنين، عن عرض شريط بغداد التراثي الى الاستثمار، كاشفاً عن طرحه مقترح لاستثمار هذا الشريط من قبل شركات سعودية. وذكر ناظم في لقاء متلفز تابعه “النور نيوز” أن “الشريط التراثي في بغداد الذي يبلغ امتداده كيلو متر على ضفاف دجلة، نسعى الى ايجاد مستثمر لاعادة …

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