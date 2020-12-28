‌طالباني: مستعدون لتسليم بغداد 250 ٱلف برميل نفط مقابل تشريع الموازنة بصيغتها الحالية

2020/12/28 | 23:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل أعلن نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان، ورئيس الوفد الكردي التفاوضي، قوباد طالباني، اليوم الاثنين، إبلاغ الحكومة الاتحادية استعداد ٲربيل لتسليم 250 ألف برميل من النفط لشركة سومو، في حال تم التصويت علی مشروع موازنة 2021 بصيغته الحالية في البرلمان.وقال قوباد طالباني، في مؤتمرٍ صحفي: “إذا تمت المصادقة علی مشروع الموازنة، …

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