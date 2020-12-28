بعد صدمة كورونا.. 8 مفاجآت محتملة للأسواق العالمية في 2021

2020/12/28 | 23:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: كان وباء كورونا بمثابة البجعة السوداء التي أنهكت الاقتصاد والأسواق في 2020، فهل هناك مفاجآت أخرى يمكن أن تحدث للمستثمرين في العام

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