2020/12/28 | 23:20 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‏أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، جمع تواقيع نيابية لإدراج التعديل على قانون المحكمةالاتحادية ضمن جدول أعمال البرلمان، فيما أوضحت أهم النقاط الخلافية على القانون.

وقالت نصيف في تصريح صحفي، إن “التعديل على قانون المحكمة الاتحادية مكتمل وجاهز في اللجنة القانونية، وهوبحاجة إلى إدراجه ضمن جدول الأعمال، وترك الحرية لأعضاء مجلس النواب للتصويت عليه وفقا لرؤيتهم، لنكونمهيئين لاستقبال الانتخابات“، مبينة أنها “جمعت 50 توقيعاً، من أجل ادراج التعديل ضمن جدول الاعمال“.

وأضافت أن “الخلاف على قانون المحكمة الاتحادية هو في آلية الترشيح وفي العمر، حيث توجد مشاكل عدة متعلقةبالتصويت والقضاة وخبراء الفقه، وكذلك مشاكل متعلقة بوجود رئيس أو نائب، فضلا عن المحاصصة، لذلك ذهبنا لإجراءالتعديل“.

وأشارت إلى أن “إلغاء المادة 3 من قبل المحكمة الاتحادية نتيجة الطعن المقدم من قبل القضاء في قانون بول برايمر،أحدث فراغاً دستورياً، وجر المحكمة والبلد إلى ورطة كبيرة، حيث كان من المفترض عليها رد الدعوى“.

وأكدت أن “القوى السياسية لم تتفق على آلية الترشيح لغاية الآن، حيث هنالك الكثير من المقترحات“، لافتة إلى أن“البرلمان أمام عدم إمكانية إقرار المحكمة الاتحادية على وفق المادة 93 من الدستور“.

وأوضحت أن “المحكمة الاتحادية تمثل العدالة الدستورية للقوانين، وهي الجهة الرقابية على قانونية القوانين، وبالتاليهي ركن مهم من أركان الدولة العراقية، والحارس على القانون في حالة انحرافه وإصدار تشريع مخالف للدستور، لذلكعند عدم وجود المحكمة الاتحادية توقف جزء مهم في معالجة القانون وتصويبه“.

وذكرت أن “الكثير من الخلافات التي من الممكن أن تحدث تحتاج إلى قرار المحكمة الاتحادية، حيث نحن أمام قانونانتخابات مشرع وهنالك الكثير من الرغبة في تعديل القانون أو الطعن فيه، ولكن غلق هذا الاتجاه بسبب عدم وجودالمحكمة الاتحادية“

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جمع تواقيع نيابية لادراج قانون المحكمة الاتحادية جدول اعمال البرلمان 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمع تواقيع نيابية لادراج قانون المحكمة الاتحادية جدول اعمال البرلمان) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمع تواقيع نيابية لادراج قانون المحكمة الاتحادية جدول اعمال البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).