قرار من وزارة التربية يخص دوام المدارس

2020/12/28 | 23:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت وزارة التربية، الاثنين، ببقاء دوام المدارس يوماً واحداً في الأسبوع، مشددة على الالتزام بقرارات خلية الأزمة، وعدم التعامل مع أي قرارات أخرى.

واكدت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (28 كانون الاول 2020)، "حرصها التام على سلامة طلبتها"، مبينة انها "ملتزمة بشكل تام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة وتوجيهها بان يكون دوام التلاميذ يوما واحدا لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي او ثانوي)، واما بقية أيام الأسبوع فسيكون التعليم فيها عن (بُعد)".

واضاف البيان ان "الوزير شدد على جميع ادارات المدارس كافة الالتزام بمقررات خلية الازمة وانها غير قابلة للنقاش وعدم الاستجابة لاي توجيهات او قرارات اخرى صادرة باجتهاد فردي من بعض الجهات حرصاً على سلامة ابنائنا الطلبة الأعزاء وضماناً لاستمرار العملية التعليمية".

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