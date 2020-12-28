2020/12/28 | 23:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء

العراقية أحمد موسى إن "الجانب الإيراني

سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ملايين متر

مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب لعدم تسديد

الديون المترتبة على شراء الغا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء والغاز الايراني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء والغاز الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).