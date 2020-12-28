التربية: لا تستجيبوا لبعض الجهات.. مقررات خلية الازمة غير قابلة للنقاش

2020/12/28 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة التربية، الاثنين، بقاء دوام المدارس يوما واحدا في الاسبوع، مشددة على ضرورة الالتزام بقرارات خلية الازمة وعدم الاستجابة لاي قرارات اخرى تخالفها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (28 كانون الاول 2020)، ان "وزير التربية، علي حميد الدليمي، وجه المدارس في المحافظات العراقية كافة بالالتزام بمقررات خلية الازمة وعدم التعامل مع اي قرارات اخرى".

وأكدت الوزارة وفقا للبيان "حرصها التام على سلامة طلبتها"، مبينة انها "ملتزمة بشكل تام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة وتوجيهها بان يكون دوام التلاميذ يوما واحدا لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي او ثانوي)، واما بقية أيام الأسبوع فسيكون التعليم فيها عن (بعد)".

وأضاف البيان، ان "الوزير شدد على جميع ادارات المدارس كافة الالتزام بمقررات خلية الازمة وانها غير قابلة للنقاش وعدم الاستجابة لاي توجيهات او قرارات اخرى صادرة باجتهاد فردي من بعض الجهات حرصا على سلامة ابناءنا الطلبة الأعزاء وضمانا لاستمرار العملية التعليمية".

وكانت وزارة التربية قد اتخذت، في وقت سابق، بالتنسيق مع وزارة الصحة، قرارا ببدء العام الدراسي الجديد، على أن يكون الدوام مزدوجا، إذ يكون الحضور في القاعات الدراسية إلزاميا لكل مرحلة دراسية ليوم واحد في الأسبوع، وتكون الأيام الأخرى دراسة إلكترونية، وألا يزيد عدد الطلاب في القاعة الواحدة عن 12 طالبا، شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وفي (7 تشرين الثاني 2020)، قال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، إنه تقرر تعليق عطلة يوم السبت، وان يكون لكل مرحلة يوما واحدا تفاعليا، لافتا الى ان النظام الالكتروني سيعتمد في بقية ايام الاسبوع.

واضاف فاروق في بيان، أنه "تم الاتفاق على ان يكون التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني هو بداية العام الدراسي (2020 – 2021)"، مبينا انه "تم تعليق عطلة السبت لذلك سيكون الدوام لمدة 6 ايام في الاسبوع على ان يكون لكل مرحلة دراسية يوم واحد تفاعلي داخل الصفوف وبقية الايام سيعتمد النظام الالكتروني".





واشار الى انه "ستكون هناك فرق تابعة لوزارة الصحة ستزور المدارس من اجل التعقيم والتعفير والاطلاع على الواقع الصحي في هذه المدارس من التباعد الاجتماعي وغيرها من الارشادات الصحية".

واكد فاروق أن "هذه الخطوات تعتبر بداية لانطلاق عام دراسي جديد من اجل مراقبة الموقف الوبائي وقد نتخذ في وقت لاحق قرارات اخرى"، موضحا أن "فيما يخص العام الدراسي من حيث المناهج الدراسية وتقليص المناهج وكذلك الدوام في الانتساب سيكون هناك بيان رسمي لوزارة التربية في الايام المقبلة لتحديد هذه الاليات والعمل بها".

وحثت وزارة التربية على لسان المتحدث باسمها، "الطلبة على متابعة المنصات الالكترونية والتلفزيون التربوي ومواقع التواصل المتاحة"، مؤكدة أنه "على الجميع التكاتف لاستمرار العام الدراسي من اجل هذه الاجيال".

واكدت التربية كذلك، أن "كل شيء يمكن ان يتوقف الا التعليم لانه يقضي على الازمات والاشكالات والمعرقلات التي تواجه المجتمع وان العلم هو مخلص الانسان من كل الامراض والافات وكل الاشياء التي يمكن ان تعترضه".

يذكر أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وافقت أن يكون يوم الأحد الموافق 29/11/2020 موعدا لبدء العام الدراسي الجديد.

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