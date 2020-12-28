مجلس الوزراء: غدا تصل الموازنة إلى البرلمان.. والرواتب لن تتأخر

2020/12/28 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة، حسن ناظم، الاثنين، ان غدا الثلاثاء ستصل موازنة 2021 إلى البرلمان بعد ان اطلع قادة الكتل السياسية على جميع تفاصيلها.

وقال ناظم في لقاء متلفز تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (28 كانون الاول 2020)، أن "موازنة 2021 غدا تصل إلى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "رواتب الموظفين لن تتأخر في الأشهر المقبلة".

وأكد، إن "قرار الحكومة قاطع بشأن سعر صرف الدولار المعلن"، مبينا أن "قادة الكتل السياسية اطلعوا على جميع تفاصيل موازنة العام المقبل".

وأوضح، أن "وفد كوردستان وافق على بنود قانون الاقتراض والحوار مستمر بشأن حصة الإقليم".

وبشأن الانتخابات، بين ناظم أن "الحكومة طالبت مفوضية الانتخابات بتوقيع مذكرات تفاهم مع الهيئات"، مؤكدا أن "الحكومة أمنت الأموال والمستلزمات الخاصة بإجراء الانتخابات".

وبخصوص وزارة الثقافة، ذكر ناظم أن "هيئة السياحة في وزارة الثقافة خاسرة وتتسلم رواتبها من الموازنة"، لافتا إلى أن "في الأشهر السابقة تم تغيير الكثير من قيادات وزارة الثقافة بسبب شبهات فساد".

ومضى في حديثه أن "هناك أقساما استحدثت في وزارة الثقافة لا ضرورة منها"، مؤكدا العمل على هيكلة وزارة الثقافة، فيما "استحدثنا قسما جديدا في الوزارة يعنى بالتعدد الثقافي في العراق".

ولفت إلى أن "هناك منحا قدمت من دول صديقة لإعادة بناء معالم مهمة في الموصل، وبدأنا العمل على إعادة بناء جامع النوري".

وأضاف ناظم، أن "السياسة السابقة أهملت وزارة الثقافة بشكل واضح".

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