أصل المعرفة هل حقا المعرفة النهائية لا أدرية كما يدعي هربرت سبنسر ؟ - احسان طالب

2020/12/28 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احسان_طالب العلم هو معرفة منظمة.



وفي العلم المهم هو تعديل وتغيير الأفكار مع تقدم العلم.علينا أن نقوم بفحص الآراء الدينية واضعين نصب أعيننا البحث عن جوهر الحقيقة وراء الصورة المتغيرة في كثير من الديانات .هربرت سبنسر Herbert Spencer)‏ هو فيلسوف عالم اجتماع بريطاني (27 نيسان 820 -8 كانون الأول 1903).البحث عن المعرفة والحقيقة يسري في عوالم متعددة عالم المعقولات وعالم المحسوسات؛ عالم المعرفة او عل ......





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