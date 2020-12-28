الدفاع التركية تعلن تحييد 8 مسلحين من حزب العمل شمالي العراق

2020/12/28 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها تمكنت من تحييد 8 مسلحين تابعين لتنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.وقالت الوزارة، في بيان عبر تويتر إن وسائل الاستطلاع والمراقبة التركية رصدت تحركات 8 مسلحين من حزب العمال الكردستاني تم تحييدهم بعملية نفذتها القوات الجوية./انتهى3

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