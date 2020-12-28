فوز ثمين للديوانية على نفط البصرة

2020/12/28 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / خطف الديوانية فوزاً ثميناً من مضيفه نفط البصرة بعد الفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب جذع النخلة في البصرة لصالح الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز.المباراة لم تشهد الكثير من الاحداث سوى بعض الهجمات من هنا وهناك ، وسيطر الديوانية على مجريات الشوط الاول لكنه لم يفلح بتسجيل هدف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني كانت النتيجة عكس اتجاه اللعب حيث ظهر نفط البصرة بشكل افضل لكن فريق الديوانية استطاع خطف هدف ثمين عن طريق فلاح عبد الكريم في الدقيقة (80) من عمر المباراة.وبهذه النتيجة ارتقى الديوانية الى المركز التاسع برصيد 15 نقطة فيما حل نفط البصرة في المركز 16 برصيد 10 نقاط./انتهى

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