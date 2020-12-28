خبر هام للمحاضرين المجانيين والعقود في الوزارات العراقية

2020/12/28 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغذاد اليوم _ بغدادأعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأثنين، تضمين تخصيصات المحاضرين وقرار 315 في موازنة العام المقبل.

وقال عضو اللجنة، صادق السليطي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "موازنة 2021 تنص على تضمين تخصيصات المحاضرين والمجـانيين والعقـود والمـشموليـن بقـرار 315".

واضاف ان "كـل حـركة مـلاك علـى اي وزارة سيكون الاولويـة بالتـثبيت لاصحاب العقود".

واشار الى ان" صـاحب العقد يخضع لنفـس ضـوابط المـلاك، فـيما يخـص الالتـزام بالـدوام ، وكـذلك فيـما يخـص التـرفيعات والعـلاوات وتُحـسب خـدمتـه لاغـراض التقاعــد".

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