تلقوا 6 جرعات من لقاح كورونا بالخطأ..هذا ما حدث لهم

2020/12/28 | 23:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظفون في دار رعاية تلقوا ست جرعات من اللقاح عن طريق الخطأ

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