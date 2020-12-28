محدث.. أسعار النفط تتراجع 1% عند التسوية في جلسة متقلبة

2020/12/28 | 23:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف تراجع الطلب على الخام.

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