بايدن: سنعيد بناء سياستنا الخارجية وإستعادة ثقة العالم

2020/12/28 | 23:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس الامريكي المنتخب، جوزيف بايدن، :"سنقوم بإعادة بناء سياستنا الخارجية وهذا من أصعب التحديات التي ستواجهها الإدارة المقبلة".

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