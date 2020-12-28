2020/12/28 | 23:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد مدير مركز غاماليا الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، أن مجموعة موحدة من لقاح "سبوتنيك v" ومصل شركة "أسترازينيكا" ستضمن مناعة من كورونا لمدة عامين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشرى سارة.. لقاح "هجين" يحمي من كورونا لعامين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشرى سارة.. لقاح "هجين" يحمي من كورونا لعامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).