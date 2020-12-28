المالية النيابية تزف بشرى للعقود والمشمولين بقرار 315 في موازنة العام المقبل

2020/12/28 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، تضمين تخصيصات المحاضرين والمشمولين بقرار 315 في موازنة العام المقبل.

وقال عضو اللجنة صادق السليطي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الاول 2020)، إن "موازنة 2021 تنص على تضمين تخصيصات المحاضرين والمجانيين والعقود والمشموليـن بقـرار 315".

وأضاف ان "كل حركة ملاك علـى اي وزارة ستكون الاولوية خلالها بتثبيت اصحاب العقود".

وأشار إلى أن" صاحب العقد يخضع لنفـس ضوابط الملاك، فـيما يخص الالتزام بالدوام، وكـذلك فيـما يخص الترفيعات والعلاوات، وتُحـسب خدمته لاغراض التقاعد".

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الاثنين، عن موعد إرسال موازنة 2021 إلى البرلمان.

وقال ناظم خلال استضافته في برنامج "المحايد"، الذي يقدمه الزميل "سعدون محسن ضمد"، وتابعه "ناس"، (28 كانون الأول 2020)، إن "الموازنة تم توقيعها وسيتم إرسالها يوم غد الثلاثاء إلى مجلس النواب".

وأضاف أن "الموازنة بنيت على رؤية اصلاحية قدمتها وزارة المالية، وستعمل على تنشيط القطاع الخاص".

وبيّن أن "هناك نوعا من الحماية للمواطنين ذوي الدخل المحدود في البطاقة التموينية لم يتم التلاعب بها، وقرار الحكومة قاطع بشأن تغيير سعر صرف الدولار وهو ضمن رؤية الاصلاح الاقتصادي للعراق".

وتابع أن "وضع الموازنة لم تنفرد به الحكومة، وكان حوله نقاش مع قادة الكتل السياسية وابدوا استعدادهم للتصويت عليها من ضمن سعر صرف الدولار".

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