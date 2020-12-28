2020/12/28 | 23:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أمضت شركة أبل السنوات القليلة الماضية فى إجراء تحديثات كبيرة وإطلاق العديد من المنتجات الجديدة التى جذبت الانتباه بشدة، مثل: خدمة البث (Apple TV Plus)، وتضمين شبكة الجيل الخامس 5G فى هواتف أيفون 12، وتحديث سماعات الأذن اللاسلكية (Air Pods)، وإطلاق أجهزة ماك بوك جديدة تعمل بمعالج (M1) بدلًا من معالجات شركة إنتل، ولكن ماذا عن عام 2021 القادم؟ ما الذى تخطط له أبل خلال عام 2021؟ بالنسبة لعام 2021 القادم، ستجرى أبل تغييرات كبيرة ستربط أجهزتها مع بعضها، مثل: إطلاق العديد من طرز أجهزة ماك تعمل بمعالج (M1) الجديد، مما سيؤدى إلى جذب مستخدمى هواتف أيفون أو أجهزة آيباد الذى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبل تخطط لجعل أيفون محور أعمالها خلال 2021 عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبل تخطط لجعل أيفون محور أعمالها خلال 2021) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبل تخطط لجعل أيفون محور أعمالها خلال 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).