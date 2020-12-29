قائد شرطة كركوك يؤكد احترام قرارات القضاء العراقي والحرص على ايجاد حلول لكافة المشاكل منها مشكلة العقود الزراعية

2020/12/29 | 00:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد قائد شرطة محافظة كركوك اللواء علي كمال عبد الرزاق احترام قرارات القضاء العراقي والحرص على ايجاد حلول لكافة المشاكل منها مشكلة العقود الزراعية في كركوك .وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم , ان قائد شرطة محافظة كركوك استقبل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا , حيث أوضح قائد الشرطة أنه يتم بشكل متواصل التأكيد على احترام قرارات القضاء العراقي والحرص على ايجاد حلول لكافة المشاكل منها مشكلة العقود الزراعية في كركوك ".من جانبه أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية رئيس لجنة تقصي الحقائق أنه تمت مناقشة مشاكل العقود الزراعية في كركوك وأهمية التوصل لحلول تسهم في حماية ودعم استقرار كركوك الأمني والإداري ".وقال رضا خلال ترؤسه اجتماعا في مقر قيادة العمليات المشتركة: إن زيارتنا اليوم لكركوك تأتي بهدف وضع حلول مرضية لمشكلة الأراضي والعقود الزراعية في بلكانه في قضاء الدبس وجمبور في قضاء داقوق، بما يحفظ الأمن والاستقرار مثمنا جهد القوات الأمنية في كركوك "./انتهى2

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